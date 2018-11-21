برنامج "ناس وناس" من ساحة الخلاني في بغداد مباشرة على السومرية وسومر اف ام



تبث فضائية السومرية واذاعة سومر اف ام حاليا برنامج "ناس وناس" من ساحة الخلاني ببغداد مباشرة. الخليج 365/ بغدادتبث فضائية السومرية واذاعة سومر اف ام حاليا برنامج "ناس وناس" من ساحة الخلاني ببغداد مباشرة. وبرنامج "ناس وناس" يحاول تسليط الضوء على ما يعانيه المواطنين من مشاكل خاصة الخدمات والروتين القاتل في انجاز المعاملات في الدوائر الحكومية وايصال صوتهم الى المسؤولين لحل تلك المشاكل، اضافة الى الكشف عن المشاريع المتلكئة.





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