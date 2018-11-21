انهيار جزء من جامع البغدادي في النجف

الخليج 365/ النجف
افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بالنجف، الاربعاء، بأن جزء من جامع البغدادي بالمحافظة انهار بسبب اعمال حفريات.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك لم يؤدي الى وقوع اية خسائر بشرية".
افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بالنجف، الاربعاء، بأن جزء من جامع البغدادي بالمحافظة انهار بسبب اعمال حفريات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جزءا من جامع البغدادي الواقع في شارع زين العابدين المؤدي للعتبة العلوية انهار صباح اليوم، بسبب اعمال حفريات بالقرب منه".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك لم يؤدي الى وقوع اية خسائر بشرية".
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