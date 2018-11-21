الحكيم يؤكد لصالح ضرورة ابعاد العراق عن المحاور الاقليمية والدولية

الخليج 365/ بغدادبحث رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، مع رئيس الجمهورية برهم صالح نتائج جولة الاخير الاقليمية، فيما دعا الحكيم الى ابعاد العراق عن المحاور الاقليمية والدولية.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد، رئيس الجمهورية برهم صالح"، مشيرا الى انه "بحث معه نتائج جولته الاقليمية الاخيرة".



واكد الحكيم على "اهمية الجولات الاقليمية وتعريف العالم والمنطقة بايجابيات التجربة العراقية"، مشيرا الى "حاجة العراق للتواصل من منطلق المصالح المشتركة".

ودعا الحكيم الى "ابعاد العراق عن المحاور الاقليمية والدولية"، معتبرا ان "مصلحة العراق تمكن في ان يكون مساحة للالتقاء وتقريب وجهات النظر".

وجدد الحكيم دعوته "لاستكمال الكابينة الحكومية"، مطالبا الجميع بـ"تحمل مسؤولياته تجاه هذا الاستحقاق المهم للتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها التنموي".

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح عاد الاثنين الماضي الى بغداد، بعد جولة اقليمية شملن الكويت والامارات والاردن وايران والسعودية حيث بحث مع المسؤولين فيها العلاقات مع العراق بمختلف المجالات.

