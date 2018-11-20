الحلبوسي يؤكد على استمرار وتفعيل عمل مركز بغداد للتعاون الرباعي

الخليج 365/ بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، على استمرار وتفعيل عمل مركز بغداد للتعاون الرباعي، فيما وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا دعوة للحلبوسي لزيارة روسيا.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له"، موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، كما استعرض اللقاء الأوضاع في المنطقة".

وشدد الحلبوسي بحسب البيان على "استمرار وتفعيل عمل مركز بغداد للتعاون الرباعي بين العراق وسوريا وروسيا وإيران؛ لتبادل المعلومات الاستخبارية، بوصف المعركة القادمة مع الإرهاب هي معركة استخبارية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة"، مؤكداً "حرص العراق على توطيد العلاقات مع روسيا خاصة في مجال إعادة الإعمار، ولا سيما في مجال الاستثمار والاستفادة من الخبرة الروسية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية".

من جانبه اكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي حرص بلاده على تعميق العلاقات مع العراق والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، مقدماً "دعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة روسيا".

ووصل، اليوم الثلاثاء، الى بغداد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف على رأس وفد رسمي.