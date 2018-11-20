الخليج 365/ بغداد
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، حرص العراق على تطوير علاقاته مع صربيا في جميع المجالات لا سيما مجال الاستثمار.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير استقبل "سفير جمهورية صربيا الجديد لدى العراق بالوف اور وش"، مبيناً أن المالكي "أبدى ترحيبه بالسفير، وأكد أن العراق تربطه علاقات متينة مع صربيا ترسخت وانعكست إيجاباً على مستوى الاقتصادي و التجاري".
وأكد المالكي، بحسب البيان، "اعتزاز العراق الشديد بعلاقاته مع صربيا، وحرصه على تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والمساهمة في دخول الشركات الصربية للسوق العراقية والمشاركة في عملية البناء والإعمار".
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، حرص العراق على تطوير علاقاته مع صربيا في جميع المجالات لا سيما مجال الاستثمار.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير استقبل "سفير جمهورية صربيا الجديد لدى العراق بالوف اور وش"، مبيناً أن المالكي "أبدى ترحيبه بالسفير، وأكد أن العراق تربطه علاقات متينة مع صربيا ترسخت وانعكست إيجاباً على مستوى الاقتصادي و التجاري".
وأكد المالكي، بحسب البيان، "اعتزاز العراق الشديد بعلاقاته مع صربيا، وحرصه على تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والمساهمة في دخول الشركات الصربية للسوق العراقية والمشاركة في عملية البناء والإعمار".
شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع صربيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .