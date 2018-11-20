المالكي يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع صربيا

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، حرص العراق على تطوير علاقاته مع صربيا في جميع المجالات لا سيما مجال الاستثمار.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير استقبل "سفير جمهورية صربيا الجديد لدى العراق بالوف اور وش"، مبيناً أن المالكي "أبدى ترحيبه بالسفير، وأكد أن العراق تربطه علاقات متينة مع صربيا ترسخت وانعكست إيجاباً على مستوى الاقتصادي و التجاري".



وأكد المالكي، بحسب البيان، "اعتزاز العراق الشديد بعلاقاته مع صربيا، وحرصه على تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والمساهمة في دخول الشركات الصربية للسوق العراقية والمشاركة في عملية البناء والإعمار".