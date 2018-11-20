صالح يؤكد لعبد المهدي رغبة خمس دول بتعزيز العلاقات مع العراق

الخليج 365/ بغدادأبلغ رئيس الجمهورية برهم صالح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، رغبة خمس دول بتعزيز العلاقات مع العراق، فيما أكد عبد المهدي التنسيق المتواصل والتكامل بين السلطات الثلاث لرفع مستوى العلاقات مع دول المنطقة والعالم.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينةً أنه "تم خلال اللقاء استعراض الجهود لاستكمال الكابينة الوزارية والانتهاء منها وحشد الجهود من اجل دعم الحكومة".



وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية أطلع رئيس مجلس الوزراء على نتائج زياراته الأخيرة لدول الكويت والامارات والأردن وإيران والسعودية، مؤكدا رغبة كبيرة من الدول التي زارها في تعزيز وتطوير العلاقات مع العراق".

ونقل البيان عن صالح قوله إن "دول المنطقة والجوار ابدت ارتياحها للانتصارات التي حققها العراق ضد عصابات داعش الإرهابية واستمراره بملاحقة خلاياه"، مبينا أنه "اشار خلال زياراته الى أن ما حققه العراق من انتصارات هي للمنطقة والعالم ويجب المحافظة عليه عبر تضافر الجهود".

من جانبه أكد عبد المهدي "أهمية جولة رئيس الجمهورية الاقليمية"، مؤكدا "التنسيق المتواصل والتكامل بين السلطات الثلاث لرفع مستوى العلاقات مع دول المنطقة والعالم".

