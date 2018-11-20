نائب: الصدر يجمع معلومات عن صفقات بيع الوزارات والمساومات عليها

الخليج 365/ بغدادكشف نائب في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يجمع معلومات عن صفقات بيع الوزارات والمساومات عليها، مشيرا الى انه لن يسكت عن هذا الفساد.

وقال النائب في تصريح تابعته الخليج 365، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يراقب ما يجري من صفقات بيع الوزارات والمساومات عليها"، مشيرا الى انه "يجمع المعلومات عنها، وكشف ضلوع شخصيات بارزة بتلك الصفقات المشبوهة".



واضاف ان "الصدر أراد برسالته التي وجهها لرئيس تحالف الفتح هادي العامري أن يمنع تلك الصفقات، ومن المحتمل ان يقدم كل ما يحصل عليه من معلومات إلى القضاء"، مشيرا الى ان "الصدر لن يسكت عن هذا الفساد".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الاثنين، رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكداً أن هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد الفتح والبناء من سياسي السنة لشراء الوزارات.

