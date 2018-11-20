الحلبوسي ومسؤول أميركي يبحثان المستجدات السياسية ومواصلة دعم واشنطن لبغداد

الخليج 365/ بغدادبحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع نائب السفير الأميركي جود هود، الثلاثاء، المستجدات السياسية وأهمية مواصلة دعم واشنطن لبغداد، فيما أكد الحلبوسي عزم مجلس النواب على اتمام التشكيلة الحكومية بالشكل الذي يضمن الإسراع في تطبيق البرنامج الحكومي.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، في مكتبه، نائب السفير الأميركي لدى بغداد جوي هود والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة، فضلا عن أهمية مواصلة دعم الولايات المتحدة للعراق وعلى جميع الأصعدة".



وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في ضمان العودة الطوعية للنازحين، وتوفير الخدمات الضرورية لهم بما يضمن تطبيع أوضاعهم في أقرب وقت ممكن".

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، "عزم مجلس النواب على اتمام التشكيلة الحكومية الحالية بالشكل الذي يضمن الإسراع في تطبيق البرنامج الحكومي ويوفر الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار واستئناف الاستثمار في البلاد وتوفير فرص العمل".

