قانون العشوائيات على طاولة مجلس النواب

الخليج 365/ بغدادكشف عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية عباس يابر، الثلاثاء، عن عزم مجلس النواب تشريع قانون العشوائيات خلال الايام القادمة، مشيرا إلى أن تشريع القانون لا يتعارض مع المناطق الأصلية من حيث التمليك والخدمات.

وقال يابر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الأيام القادمة ستشهد إقرار قانون العشوائيات داخل مجلس النواب من اجل وقف زحف العشوائيات على المناطق"، مبينا أن "القانون لا يتعارض مع المناطق الاصلية من حيث التمليك والخدمات".



وأضاف أن "أولوياتنا خلال الأيام القادمة النزول إلى المناطق المحرومة والمعدومة من الخدمات وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة مجلس النواب حول ما تحتاجه تلك المناطق"، لافتا إلى أن "المناطق المحرومة ستكون لها تخصيص ضمن موازنة ٢٠١٩ لمعالجة جميع المشاكل".

وقدم النائب كاظم الصيادي، في وقت سابق، مقترح قانون بيع وايجار العشوائيات الى البرلمان، بعد جمعه 62 توقيعا.

