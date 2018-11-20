الحكيم وعبد المهدي يشددان على استكمال الكابينة الوزارية والتواصل بين الحكومة والبرلمان

الخليج 365/ بغدادشدد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على استكمال الكابينة الوزارية والتواصل بين الحكومة والبرلمان.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، "بحثنا خلال استقبالنا لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استكمال الكابينة الحكومية وتنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات"، مبينا "اننا بينا اهمية اكمال الكابينة الحكومية بوزراء اكفاء متصفين بالنزاهة والقدرة على الادارة".



واضاف "شددنا على ضرورة جعل الخدمات اولوية في المرحلة القادمة فضلا عن التركيز على الجانب الامني ومراكمة الايجابيات"، لافتا الى "اهمية التواصل بين الحكومة ومجلس النواب وايجاد حالة من الانسجام لاستكمال عملية البناء التي تحتاج الى تشريع نيابي وتنفيذ حكومي".

واكد الحكيم على "ضرورة ابعاد العراق عن التجاذبات الاقليمية والمحاور الدولية"، مجددا الدعم "للحكومة في تنفيد برنامجها وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

يذكر ان رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحثا تطورات الاوضاع السياسية في البلاد.

