نائب يدعو الى مأسسة تحالفي الاصلاح والبناء وتشكيل تحالف العراق



دعا القيادي في المحور الوطني محمد الكربولي، الثلاثاء، إلى تشكيل "تحالف العراق". الخليج 365/ بغداددعا القيادي في المحور الوطني محمد الكربولي، الثلاثاء، إلى تشكيل "تحالف العراق". وقال الكربولي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ندعو "أخواننا في الوطن.. لمأسسة تحالفي الأصلاح والبناء وتشكيل تحالف العراق". يذكر أن تحالف الإصلاح يضم سائرون والنصر والحكمة والوطنية وتحالف القرار الجبهة التركمانية وعابرون وبيارق الخير والمكون الصابئي والمكون الأيزيدي والمكون المسيحي، فيما يضم تحالف البناء كتل الفتح والقانون والنصر والقرار والجماهير والوطنية والأنبار هويتنا وصلاح الدين هويتنا وحركة إرادة وبابليون والكفاءات.





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