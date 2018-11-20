احزاب كردية معارضة تبحث عن وزارة من بين الثمانية المتبقية

الخليج 365/ بغدادذكرت صحيفة عربية، ان احزاب كردية معارضة تبحث عن وزارة في حكومة عادل عبد المهدي، مبينة ان ذلك يجري بعيدا عن الحزبين الكرديين الرئيسين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مقرب من قوى المعارضة الكردية قوله إن "الأحزاب الكردية الصغيرة، والتي حصلت على عدد محدود من المقاعد في البرلمان العراقي، تبذل جهودا حثيثة من أجل الظفر بإحدى الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي".



واضاف المصدر أن "هذه الجهود تبذل بعيدا عن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)"، عازيا السبب الى "هيمنة الحزبين على المشهد السياسي الكردي في بغداد وكردستان".

وتابع أن "الأيام القليلة المقبلة ستكشف ما ستسفر عنه هذه الجهود".

كشف مصدر سياسي كردي، في وقت سابق، ان الاحزاب الكردية رفعت من سقف مطالبها للمشاركة بالحكومة الجديدة التي يسعى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تشكيلها، فيما اشارت الى ان احزاب المعارضة الكردية قد تلجا لمقاطعة الحكومة.

