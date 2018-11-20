الحكيم يستقبل عبد المهدي



التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، برئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم. الخليج 365/ بغدادالتقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، برئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم. وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي". وأضاف البيان، أن "الطرفين سيبحثان تطورات الأوضاع السياسية في البلاد".



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