صراع على رئاسة بعض اللجان.. هدايا ومبالغ مالية مغرية للمصوتين

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر برلماني مسؤول، عن وجود صراع على رئاسة بعض اللجان، فيما اشار الى ان هناك وهدايا ومبالغ مالية مغرية تقدم للمصوتين من اعضاء تلك اللجان.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "هناك محاولات استحواذ على رئاسة بعض اللجان المهمة بالبرلمان من خلال هدايا أو مبالغ مالية يقودها بعض النواب البارزين"، مبينا ان "اللجان البرلمانية تصنف إلى عدة أقسام من خلال اهميتها فيما توجد لجان أخرى بالكاد تجد من يقبل توليها داخل البرلمان أو يكون عضوا فيها".



واضاف ان "نسبة الخلاف على هذه اللجان وصلت حدا كبيرا، بحيث باتت الخلافات بين الكتل نفسها على أي منها يكون هو رئيس اللجنة أو النائب أو المقرر"، لافتا إلى أن "ما يعطل تمرير بعض الصفقات داخل تلك اللجان هو معارضة بعض الاعضاء على ذلك".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في العاشر من تشرين الثاني الحالي على تسمية اعضاء اللجان البرلمانية الدائمة.

