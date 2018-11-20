المالية النيابية تحدد ثلاثة ملفات ستحظى بأولوية في الموازنة

الخليج 365/ بغدادأكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب فيصل العيساوي، الثلاثاء، أن مجلس النواب والحكومة متفقين على دعم عدة ملفات أساسية بالموازنة المقبلة، مشيراً إلى أن ملف تخصيصات المحافظات وملف دعم البنى التحتية والخدمات الأساسية والملف الامني ستكون لها الأولوية بالموازنة.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "علينا كممثلين للشعب توجيه المتبقي من الموازنة بالتعاون مع الحكومة مع إيجاد موارد جديدة لدعمها بما يسمح في تلبية متطلبات المواطنين"، مبيناً أن "مجلس النواب سيركز على عدة ملفات في الموازنة على اعتبار أنها الأكثر أهمية في هذه المرحلة".



وأضاف العيساوي، أن "الملف الأول هو التركيز على تعزيز موازنة المحافظات بشكل واضح وقد أيدت الحكومة هذا الأمر على اعتبار أن المحافظات هي أكثر معرفة وقرباً باحتياجات الجماهير في محافظاتهم ويما يحقق المنشود ويرفع من فرص العمل في كل محافظة".

ولفت، إلى أن "الملف الآخر يرتبط بمشكلة الخدمات الأساسية والمرتبطة بالبنى التحتية وتم التأكيد على تعزيز موازنة وزارة الاسكان والاعمار والبلديات بشكل واضح كي تتبنى مشاريعها بشكل حقيقي إضافة إلى قطاعات الصحة والموارد المائية".

وتابع العيساوي، أن "البرلمان ركز مع الحكومة ضمن باقي الملفات على أهمية تعزيز الجانب الاستخباري والأمني بالتخصيصات الكافية بما يسمح بالحفاظ على المكتسبات الأمنية ودعم الأجهزة الاستخبارية".

يشار إلى أن مجلس النواب ناقش بجلسته التي عقدت، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2018)، الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 بحضور وزير المالية فؤاد حسين.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية اجتمعت، أمس الاثنين (19 تشرين الثاني 2018)، مع اللجنة الحكومية لمناقشة الموازنة الاتحادية العامة لعام 2019.

