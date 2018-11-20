الديمقراطي الكردستاني: متمسكون بثلاث وزارات وسلمنا عبد المهدي اوراق مرشحنا الثالث

الخليج 365/ بغداداكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان صبري، الثلاثاء، ان كتلها متمسكة باستحقاقها الانتخابي بالكابينة الوزارية والمتمثل بثلاث وزارات، مشيرة الى ان كتلتها سلمت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي السيرة الذاتية لمرشحها للوزارة الثالثة.

وقالت صبري في حديث لـ الخليج 365، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني وبحسب الاستحقاق الانتخابي والاتفاقات التي حصلت مع رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية فان له ثلاث وزارات احداها سيادية ضمن الكابينة الحكومية"، مبينة ان "الديمقراطي استوزر وزارتي المالية والاعمار وتبقى له وزارة واحدة".



واضافت صبري، ان "وزارة الهجرة وضمن التوافق فهي من حصة الديمقراطي الكردستاني وقد ارسلنا السيرة الذاتية لمرشحنا لشغل الوزارة بانتظار عقد الجلسة المخصصة للتصويت على باقي الوزارات التي لم تحسم بالجولة الاولى"، لافتة الى ان "الديمقراطي يترم اي رأي لمنح باقي المكونات وخاصة الاقليات اي حقائب وزارية بالحكومة لكن بشرط ان لايكون على حساب استحقاقنا الانتخابي".

يشار الى مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018 على منح الثقة الى 14 وزير من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من ضمنها المالية ل‍فؤاد حسين من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاعمار والاسكان لبنكين ريكاني من الحزب ذاته ايضاً، فيما تم تاجيل ثمان وزارات.