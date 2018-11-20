الحكيم يطالب الحلبوسي بالغاء امتيازات النواب

الخليج 365/ بغدادطالب رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الثلاثاء، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالغاء امتيازات النواب، مشددا على اهمية استعادة الثقة بمجلس النواب.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم استقبل في مكتبه، رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي"، مبينا ان "الجانبين بحثا مستجدات الوضع السياسي في العراق ، مشيرا الى اهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات الشعب العراق وتحقيق ما وعدت به الكتل السياسية المواطن العراقي في حملاتها الانتخابية".



واكد الحكيم "على ضرورة استكمال الكابينة الحكومية وتقديم الافضل للوزارات المتبقية"، مجددا الدعن "للحكومة العراقية في تنفيذ برنامجها الحكومي".

وشدد الحكيم على "همية استعادة الثقة بمجلس النواب والشروع بأداء المهام التشريعية والرقابية"، مطالبا بـ"ضرورة ابداء اعلى درجات الشفافية بما يتعلق باستحقاق اعضاء مجلس النواب العراقي والغاء الامتيازات التي تعزز الفارق بين النائب وباقي الدرجات في الدولة العراقية".

ودعا الحكيم الى "توحيد الرؤى لتمرير القوانين المهمة خاصة التي تمس هيكل الدولة العراقية".

اقليميا ودوليا حث الحكيم "على اهمية الانفتاح على المحيط الاقليمي والدولي من منطلق المصالح المشتركة"، مشيرا الى ان "مصلحة العراق بأن يكون جسرا بين الفرقاء لا ساحة للصدام والتقاطع".

وشدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في وقت سابق، على ضرورة إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب لينسجم مع قوانين الدولة والتقاعد العام.

