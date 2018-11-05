السلطات المصرية تعتقل الإعلامية "منى عراقي"

الخليج 365/ بغدادكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة حقائق عن واقعة القبض على الإعلامية المصرية "منى عراقي" و6 من أفراد طاقهما في مصر.

وأضافت التحقيقات أن الإعلامية منى عراقي توجهت مساء أمس الأحد إلى قسم شرطة الأزبكية للإبلاغ عن إحدى السيدات، وقالت إنها تحاول بيع طفل، حيث أنكرت الأخيرة ما اتهمتها به الإعلامية، وقالت إن الإعلامية و6 من أفراد طاقمها حاولوا إغرائها بخطف طفل وبيعه واحتجزوها وحاولوا تصويرها بالإكراه، واتهمتهم بسرقتها.



وأشارت التحقيقات إلى أن الإعلامية وفريق عملها تلقوا اتصالا من أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" يتهم فيه المدعي عليها بعرضها عليه التوسط في تبني أحد الأطفال لشقيقها العقيم، وعلى أثر ذلك قام اثنان من طاقم الإعداد الخاص ببرنامج الإعلامية "شاب وفتاة" بالتواصل مع السيدة وحاولوا إقناعها أنهما زوجين يحملان الجنسية السعودية ، وأنهما يرغبان بتبني طفل بأي طريقة وبمقابل أي مبلغ مالي تطلبه.

كما تبين بالكشف الجنائي على الإعلامية منى عراقي أنها محكوم عليها في القضية رقم 11575 لسنة 2014 بالسجن 6 أشهر سب وقذف.

