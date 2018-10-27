الان تتابع تسجيل مسرب يكشف تدخلات “كامبردج أنلاتيكا” في انتخابات العراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

بعد أيام من اختيار الحكومة الجديدة في العراق، تداول ناشطون عراقيون تسجيلا صوتيا مسربا من موقع العالم الجديد، يظهر فيه تلاعب في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في مايو الماضي.

وبحسب التسجيل المسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هناك تدخلا من كبار الشخصيات السياسية والمليشيات فيها، وتضمن مكالمتين هاتفيتين لأمين عام قائمة تضامن وضاح الصديد، وهو يتحدث إلى النائبة عن تحالف القوى شذى العبوسي.

ووفق المكالمة المسربة، فإن الصديد طلب من النائبة السابقة شذى العبوسي التوسط لدى مؤسسة أمريكية اسمها “كامبردج أنلاتيكا” تساعده في الحصول على مقعد نيابي باسمه في مجلس النواب، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 250 ألف دولار، وبدا من خلال التسجيل أن النائبة العراقية تربطها علاقة جيدة مع هذه المؤسسة التي تتحكم “وفقاً للتسجيل المسرب” إلى درجة كبيرة بنتائج الانتخابات.

وورد في التسجيل أن لعدد من مسؤولي ميليشيات الحشد الشعبي كان تأثيراً على نتائج الانتخابات الأخيرة بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

يذكر أن هناك اتهامات تبادلت ما بين العديد من السياسيين حول عمليات بيع وشراء المناصب النيابية والوزارية، لكن دون وجود دليل لإثبات ذلك.

وفي أول رد فعل منه، الحزب الإسلامي العراقي الذي كانت تنتمي إليه النائبة السابقة شذى العبوسي، أعلن براءته منها، وذكر المكتب الإعلامي للحزب في بيان، تعقيباً على ما نشر في وسائل الإعلام حول تسريب المكالمة الهاتفية، إن العبوسي ليست عضواً في الحزب، ولا تربطها أي علاقة تنظيمية معها، وذلك بغض النظر عن صحة ما نسب إليها من حديث وحوار.