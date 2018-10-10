مقتل وإصابة خمسة مدنيين بانفجار عبوتين في العراق

بغداد — سبوتنيك. وقال المركز في بيان، "عبوة ناسفة انفجرت خلف محطة وقود تكريت ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بجروح".

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وأضاف "كما انفجرت عبوة لاصقة أسفل عجلة مدنية في شارع 40 في مدينة تكريت، دون وقوع خسائر بشرية".

وتشهد المدن العراقية ومنها بغداد بين حين وآخر هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة تستهدف غالبيتها المدنيين وقوات الأمن ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق، في تقريرها الأخير، أن 75 مدنيا عراقيا قتلوا وأصيب 179 آخرون جراء العنف في البلاد خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.