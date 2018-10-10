نائب: ممثلو نينوى بالبرلمان متفقون على منح المحافظة ثلاث وزارات ومنصب سيادي

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن محافظة نينوى منصور مرعيد، الأربعاء، أن ممثلي المحافظة بمجلس النواب متفقين على ضرورة منح المحافظة بالكابينة الحكومية المقبلة ثلاث حقائب وزارية إضافة إلى منصب سيادي، فيما أشار إلى أن الكتل السياسية أخذت على عاتقها ترشيح أسماء للوزارات التي تعتقد أنها من حصتها ضمن الكابينة الوزارية المقبلة.

وقال مرعيد في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مواصفات طرحت للشخصيات التي سيتم ترشيحها لشغل الحقائب الوزارية من بينها الكفاءة والنزاهة والخبرة المباشرة، بالتالي أية ترشيحات تحمل تلك المواصفات فعلى الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف القبول بها"، مبيناً أن "الكتل السياسية أخذت على عاتقها ترشيح أسماء للوزارات التي تعتقد أنها من حصتها ضمن الكابينة الوزارية المقبلة".

