الرئيس العراقي: إنهاء معاناة البصرة أولوية في اهتماماتنا

بغداد — سبوتنيك. وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد "أتابع باهتمام بالغ وأولا بأول مطالب واحتياجات أبناء محافظة البصرة، ومعاناتهم".

وأعرب الرئيس العراقي عن تضامنه مع تطلعات أهالي المحافظة، وكشف عن تخطيطه للعمل على أكثر من مستوى من أجل تحقيق مطالبهم.

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وأوضح صالح "عازم على تنظيم حوار وطني من أجل معالجة المشاكل التي تعانيها المحافظات وفي مقدمتها البصرة والموصل"، معبرا عن "اهتمامه بحشد الدعم الإقليمي، والدولي، لمعالجة قضية المياه، وتشجيع الاستثمارات؛ لإعمار البصرة وتحديثها على كافة الأصعدة".

وأكد صالح على "ضرورة أن تكون البصرة عاصمة كل العراق الاقتصادية، وبكل المقاييس، ورافعة وضمانة ازدهاره وحماية مستقبله".

من جانبه، قال محافظ البصرة "لمسنا من الرئيس برهم صالح رجلا عراقيا بصريا أصيلا، مدافعا عن حقوق البصرة وعن حقوق العراق".

وأضاف العيداني "بالنسبة لنا ننظر بتفاؤل تام لوجود الرئيس صالح على دفة حكم جمهورية العراق، بنظرة موسعة، وثاقبة لمحافظة البصرة، لإنهاء المشاكل بجدول زمني آني ومتوسط المدى بالتعاون مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي".

وشهدت محافظة البصرة، الغنية بالنفط، جنوبي العراق، احتجاجات على مدار الأسابيع الماضية، ضد تردي الخدمات وتلوث المياه، خلفت عددا من القتلى والجرحى.