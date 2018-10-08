موسكو: تم تجاوز مسألة رحيل الأسد ولم يعد أحد يطرحها





وصرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين، في وقت سابق أن دمشق لديها موقف مبدئي مع محادثات مباشرة مع المعارضة، لكن لا يمكن أن يكون مصير الرئيس السوري بشار الأسد مادة للنقاش.

وصرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين، في وقت سابق أن دمشق لديها موقف مبدئي مع محادثات مباشرة مع المعارضة، لكن لا يمكن أن يكون مصير الرئيس السوري بشار الأسد مادة للنقاش.

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