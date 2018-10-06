الخزعلي لبرهم صالح: ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون



اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، ضرورة الانطلاق للعمل البناء من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتلبية طموحات الشعب العراقي، فيما اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون. الخليج 365/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، ضرورة الانطلاق للعمل البناء من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتلبية طموحات الشعب العراقي، فيما اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون. يتبع..





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