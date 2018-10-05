برهم صالح: فوز نادية مراد تكريم لصمود العراقيين

الخليج 365/ بغدادهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، الناشطة نادية مراد على نيلها جائزة نوبل للسلام، كاشفاً عن اجراءه مكالمة هاتفية معها للتهنئة، فيما عد الفوز بالجائزة تكريم لكفاح وصمود العراقيين.

وقال صالح في بيان مقتضب، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "تحدثتُ هاتفيا مع العزيزة نادية مراد، وباركتُ لها نيلها جائزة نوبل للسلام".

واضاف صالح أن "تكريم نادية تُجَسِد إقرار العالم بماساة الايزيدين وكل ضحايا الارهاب والتكفير في العراق، وتقدير لشجاعتها ومثابرتها في الدفاع عن الحقوق المغتصبة"، مؤكدا انه "تكريم لكفاح وصمود العراقيين في مواجهة الارهاب والتطرف".

