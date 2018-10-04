بشار الأسد يعلن موعد نهاية الحرب

وأشار الرئيس السوري إلى أن بلاده ستعود إلى دورها "المحوري العروبي الداعم لقضايا الأمة كما كانت من قبل".

وأضاف الأسد "سنبدأ بإعادة بناء المصانع وسيعاد تأهيل ودعم الشركات بأنواعها وأشكالها، سواء المحلية السورية منها أو المشتركة مع المستثمرين العرب والأجانب".

وأكمل الأسد "جل اهتمامنا بالزراعة حيث إن أفضل أنواع الفاكهة والخضار في المنطقة من إنتاج سوريا وسنحرص على تصديرها لجميع دول العالم".

تجدر الإشارة إلى أنه جرى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في تشرين الثاني 2012، كما فرضت دول عربية عقوبات اقتصادية وسياسية على دمشق.