الجيش التركي: تحييد 10 مسلحين من العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلن ​الجيش التركي​ عن "تحييد 10 مسلحين ن حزب "العمال الكردستاني" في عملية جوية استهدفت مواقعها شمالي ​العراق​"، موضحاً أن "العملية استهدفت مواقع المنظمة بمنطقة زاب شمالي العراق، وتم خلالها تحييد 10 من عناصر المنظمة الإرهابية، كانوا يستعدون لاستهداف وحدات عسكرية تركية".

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