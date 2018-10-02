الان تتابع #عاجل .. العراق .. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات رئيس الجمهورية دون حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “جوجل” يواجه تهمة التأثر بالأهواء البشرية أمام الكونجرس الأمريكي المدخلات الغامضة تشير إلى تطبيقات التجسس! تحذير: هذه اللعبة تدفع المراهقين للانتحار! “فيسبوك” يعترف بحملة قرصنة طالت 50 مليون حساب

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