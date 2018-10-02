الشرطة العراقية تقبض على مسؤول الزكاة فى تنظيم داعش الإرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 08:00 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين، أن القوات الأمنية فى محافظة كركوك، القت القبض على مسؤول "زكاة" قاطع الرشاد وداقوق فى داعش.

وذكر الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، فى بيان لمركز الإعلام الأمني، تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقى واع) انه "بمتابعة مستمرة وجهود ميدانية مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على المجرم الارهابى الذى كان يعمل بمنصب ما يسمى مسؤول الزكاة فى قاطع الرشاد وداقوق، فى محافظة كركوك".

يذكر ان محافظة كركوك، تشهد بين الحين والاخر، تفجيرات ارهابية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، اضافة الى عمليات قتل منظمة، وهجمات على القوات الامنية الاتحادية التى تفرض الامن فى المدينة عن طريق عمليات التفتيش والقبض على العناصر الإرهابية.