رئيس وزراء العراق : يجب تركيز الجهود على جرائم الاغتيال فى البصرة وبغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 29 شتنبر 2018 05:28 صباحاً - شدد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، على ضرورة قيام وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا على تركيز الجهود والحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الاغتيال والخطف التى وقعت فى البصرة وبغداد.

وقال المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء ـ فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) مساء الجمعة ـ إن القائد العام للقوات المسلحة وجه وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا وخلال ٤٨ ساعة على تركيز الجهود على المستوى الوطنى والحصول على معلومات واتخاذ اجراءات تتعلق بجرائم اغتيال واختطاف وقعت بتنفيذ عالى المستوى فى البصرة وبغداد وأماكن أخرى بصورة متزامنة.

وأضاف " إن هذه الحالات أعطت الانطباع بأن وراءها مخططا من جهات منظمة هدفه الاخلال بالأمن تحت ذرائع محاربة مظاهر الإنحراف وإظهارها على أنها حالات مفردة ، وهى لا تبدو كذلك".

وأعلن مصدر فى وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق فى مقتل المودل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة والمودل "تارة فارس" باطلاق النار عليهما فى بغداد.