السفير السعودي يؤكد للحلبوسي: العراق يمثل عامل توازن في المنطقة ودعمه حالة ضرورية

الخليج 365/ بغدادشدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، أن العراق يرفض التدخل في شؤون الدول الاخرى او ان يكون ساحة صراع لأجندات مختلفة، فيما اكد السفير السعودي عبد العزيز الشمري أن العراق يمثل عامل توازن واستقرار اساسي في المنطقة ودعمه حالة ضرورية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، في مكتبه اليوم الجمعة، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري"، موضحا أن "الشمري نقل للحلبوسي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي، وتأكيد دعمه للعراق في كافة المجالات".

