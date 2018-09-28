السفير السعودي يؤكد للحلبوسي: العراق يمثل عامل توازن في المنطقة ودعمه حالة ضرورية

شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، أن العراق يرفض التدخل في شؤون الدول الاخرى او ان يكون ساحة صراع لأجندات مختلفة، فيما اكد السفير السعودي عبد العزيز الشمري أن العراق يمثل عامل توازن واستقرار اساسي في المنطقة ودعمه حالة ضرورية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، في مكتبه اليوم الجمعة، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري"، موضحا أن "الشمري نقل للحلبوسي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي، وتأكيد دعمه للعراق في كافة المجالات".
وثمن الحلبوسي "مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للعراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي واغاثة النازحين ودعم الاستقرار"، مشيراً الى "وجود العديد من المشتركات بين البلدين الشقيقين التي يمكن الانطلاق منها لتعزيز اطر التعاون المشترك في قطاعات مختلفة منها الاقتصاد والاستثمار".
واكد الحلبوسي "حرص العراق على اقامة افضل العلاقات مع اشقائه وجيرانه وفق اسس المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادل، ورفضه التدخل في شؤون الدول الاخرى او ان يكون العراق ساحة صراع لأجندات مختلفة".
من جانبه، بين السفير السعودي "ندرك حجم المهمة وصعوبتها لكننا نثق باختياركم وقدراتكم على مواجهة التحديات وادارة المجلس بحكمةٍ ومهنية"، مؤكدا أن "العراق يمثل عامل توازن واستقرار اساسي في المنطقة وان دعمه والوقوف الى جانبه حالة ضرورية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده".
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