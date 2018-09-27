باتروشيف:هناك خطر بنقل الجماعات الإرهابية من سوريا والعراق لأفغانستان

رأى أمين مجلس الأمن الروسي، ​نيكولاي باتروشيف​ ان "هناك خطرا في نقل أميركا وبعض حلفائها الجماعات الإرهابية من سوريا والعراق لأفغانستان".

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