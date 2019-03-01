شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل شىء عن حساسية الفراش وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند حدوث تقلبات في الطقس وكثرة الأتربة يتسبب ذلك في ترسب الأتربة في الغرف، وربما تكون أشياء غير مرئية، ولذا يجب الاهتمام بطريقة التنظيف المثالية تجنبا لتواجد الأتربة التي تسبب الإصابة بحساسية الفراش.. وخلال هذا التقرير سنتعرف على هذا النوع من الحساسية، وفقا لموقع "webmed".

ما هي أعراض الإصابة بحساسية الفراش؟

أعراض الاصابة بحساسية الفراش شبيهة بنزلات البرد، أي رشح وارتفاع في درجة حرارة الجسم، وكحة شديدة، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.



حساسية الفراش

ما هي أسباب الإصابة بحساسية الفراش؟

الإصابة بحساسية الفراش يرجع السبب الرئيسي للإصابة بها إلى تراكم الأتربة في الفرش المتواجد في الغرفة كالستائر أو المراتب او المخدات والسجاد، كما أن العوامل الجوية لها دور كبير عند نشوب عواصف ترابية، وأيضا رطوبة الجو، وتزداد عند النساء اللاتي يدخلن الفراش دون تنظيف الوجه من المكياج.



اسباب حساسية الفراش

ما هي مخاطر حساسية الفراش؟

هناك العديد من المخاطر التي يجب توخي الحذر منها، ومنها زيادة فرص الإصابة بحساسية الصدر والجلد، وقد يصل الأمر إلى تعرض الشخص للتسمم نتيجة لاستنشاق الأتربة في الجو.

ما هي النصائح وطرق الوقاية من حساسية الفراش؟

النظافة الجيدة للمنزل، وإزالة الأتربة من السجاد والستائر والمراتب والمخدات من أهم النصائح التي تقلل فرص الإصابة بحساسية الفرش، مع ضرورة التهوية الجيدة للمنزل لدخول الشمس به لإزالة الميكروبات والفيروسات.



اعراض حساسية الفراش

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