 الحليب يساعد في فقدان الوزن وارتفاع ضغط الدم 

الحليب يفيد الجسم ككل، ومعروف فى الغالب لتحسين مستويات الكالسيوم ، كما أنه يعزز نمو العظام فى الأطفال، مع الحفاظ أيضا على قوة العظام في البالغين ، وفيتامين D مطلوب للجسم لامتصاص الكالسيوم.

2- يساعد فى فقدان الوزن

الحليب هو الحل للشهية المفتوحة ، فهو وجبة خفيفة وصحية ، وإضافة كوب من الحليب إلى العشاء أو شربه مع الفاكهة يساعد على فقدان الوزن خاصة لو كان حليب منزوع الدسم .

3 - يقلل من الإجهاد

في نهاية اليوم، كوب من الحليب الفاتر يساعد فى الحد من التوتر والاسترخاء فى الأعصاب ، كما يساعد على زيادة الطاقة .

4- يعالج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

يقلل من ارتفاع ضغط الدم، وبالتالى، يقلل من مخاطر السكتات الدماغية ، كما يقلل من إنتاج الكوليسترول فى الكبد ، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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