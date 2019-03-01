طريقة اعداد وتحضير بروكلي مع دجاج مقلي

المقادير

رطل صدور دجاج مسحبة العظام منزوعة جلد، مقطعة إلى مكعبات

ربع كوب طحين لجميع الاستخدامات

كوب مرق دجاج

ربع كوب عسل

ربع كوب صلصة الصويا

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج، المقشر والمبشور

فصان من ثوم متوسط الحجم، مبشوران

ملعقتان صغيرتان من زيت السمسم، (اختياري ولكن يوصى به)

ملعقة كبيرة زيت طهي (أنا أستخدم زيت الزيتون)، مقسمة

رطل وربع بروكلي (حوالي 6 أكواب بروكلي)

بصلة صغيرة، مقطعة إلى شرائح

ثلاثة أرباع رطل فطر أبيض، مقطع إلى شرائح

طريقة التحضير

1. تزال أي دهون زائدة من صدور الدجاج، وتترك حتى تجف على مناشف ورقية. في وعاء متوسط الحجم، يوضع الدجاج مع ربع كوب طحين حتى يغطيه بالتساوي. تتم إزالة الدجاج (أبقي ما تبقى من الطحين في وعاء– سيتم استخدامه للصلصة). 2. لاعداد الصلصة: في وعاء الطحين المتبقي، تتم إضافة كوب مرق الدجاج، ربع كوب عسل، ربع كوب صلصة الصويا، نصف ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور، فصا الثوم المبشور، وملعقتان صغيرتان من زيت السمسم (في حالة استخدامه)، ويقلب حتى يمتزج. يترك جانباً.

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