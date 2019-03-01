شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قد تسبب القهوة رائحة سيئة للفم.. وازاى تتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرب القهوة يجعلك تذهب سريعا للحمام نتيجة أنها أحد مدرات البول، ولكن هل تعلم أن القهوة قد تسبب رائحة كريهة للفم، وهو ما قد يمثل صدمة لعشاق كثير من القهوة حول العالم.

يمكن أن تسبب القهوة لبعض الأشخاص جفاف الفم وفقا لموقع " howstuffworks" ، وذلك لأن القهوة تحتوي على الكافيين بمعدل قد يصل إلى 200 ملليجرام في كوب 200 ملي، وبالتالى يسبب انخفاض اللعاب فى الفم.

عندما لا يكون هناك ما يكفي من اللعاب فى الفم، فإن الظروف تتهيأ لنضج البكتيريا والفطريات، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدى نقص اللعاب إلى صعوبة التخلص من جزيئات الطعام التي تلتصق باللسان أو الأسنان، ويمكن أن يزيد أيضًا من تسوس الأسنان.

السبب الآخر وراء تسبب القهوة فى رائحة نفس كريهة، أنها قد تحتوى على الكريمة أو الحليب ، وقد تكون بها نكهات بشكل مصنع من منتجات الألبان ، تسبب فرط نمو البكتيريا في الفم، أيضا تواجد السكر أحد الأسباب أيضا التى تسبب نمو البكتيريا، التى تسبب زيادة نسبة تسوس الأسنان.



قهوة وجفاف الفم

أحد الحلول للمساعدة في مكافحة رائحة القهوة هو شرب فنجان قهوة مخفّف من دون إضافة كريم أو سكر.

محاولة التخفيف من شرب الكثير من القهوة واستبدالها فى بعض الأحيان بالشاى لأنه أقل حمضية بكثير من القهوة ولن يسبب نفس الروائح الكريهة.

قم بشرب الكثير من الماء لتشجيع إنتاج اللعاب فى الفم .

كيفية تجنب رائحة الفم الكريهة من القهوة

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