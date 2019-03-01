14 علامة تشير إلى إصابة الأطفال بالسرطان

حذرت دراسة عالمية حديثة من أن نصف الأطفال المصابين بالسرطان لا يتم تشخيص حالاتهم أو علاجهم، مشيرة إلى وجود 14 علامة يجب الانتباه لها للكشف عن إصابة الأطفال بالسرطان.

ووفقاً للدراسة التي أجراها علماء من بريطانيا والولايات المتحدة، فإن ٤٣% من الحالات حول العالم تعرضت للإهمال، مع تباين الوضع بشكل كبير على أساس المنطقة.



وتراوحت المشكلة من ٣% تقريباً من الحالات في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، إلى ٥٧% في غرب أفريقيا و٤٩% في جنوب آسيا في عام ٢٠١٥.

واستناداً إلى أبحاثهم، قدر العلماء أن 2.9 مليون حالة من حالات سرطان الأطفال سيتم إهمالها مجددا في السنوات الـ١١ المقبلة.

وكشف العلماء أن البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمصابي السرطان، حتى بين الحالات التي تم تشخيصها، ضعيف بالفعل في هذه البلدان، ولكن حتى هذه النسبة ستكون معدومة للأطفال إذا لم يتم تشخيصهم.

وأوضحوا أن العديد من الأطفال يواجهون تحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية، أو يمكن أن تتشابه أعراضهم مع حالات أخرى، بما في ذلك مرض السل أو الملاريا.







14 علامة تنذر بوجود السرطان لدى الأطفال

كشف العلماء عن 14 علامة يجب الانتباه لها للكشف عن إصابة الأطفال بالسرطان، وهي:

1- عدم القدرة على التبول، أو وجود دم في البول.

2- تورم مفاجئ دون سبب في أي مكان بالجسم.

3- استمرار ألم في البطن أو تورم.

4- ألم في الظهر أو ألم عظمي لا يزول.

5- نوبات غير معروفة أو تغيرات في السلوك.

6- الصداع الذي لا يذهب.

7- كدمة متكررة أو طفح جلدي صغير، أو بقع أرجوانية لا يمكن شرحها.

8- نزيف غير مبرر.

9- الشعور بالتعب طوال الوقت.

10- عدوى متكررة أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

11- قيء غير مفسر.

12- حمى غير مفسرة (درجات حرارة عالية) أو التعرق.

13- فقدان الوزن غير المبرر.

14- شعور بضيق في التنفس.

