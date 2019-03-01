شكرا لقرائتكم خبر عن الاحمرار والانتفاخ.. تعرف على أنواع عدوى ممكن تصيب "السرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرة أو كما يطلق عليها البعض زر البطن، من الممكن أن تصاب بالعدوى فهي ليست في مأمن من الإصابة بها، فوفقا لتقرير نشره موقع self فإن البكتيريا قد تتسلل إلي هذه المنطقة المختبئة وتنال منها.



السره 5

وتابع التقرير موضحا أن البكتيريا العقدية هي من أكثر أنواع البكتيريا التى تسبب التهابات بالجلد بشكل عام، وتصل إلى السرة أيضا، وعادة ما تظهر هذه البكتيريا وتسبب التهابا خلويا من خلال قطع أو جرح في الجسم، ومن أبرز اعراض التهاب السرة والتهاب النسيج الخلوي بها أن يبدأ الجلد في الإيلام، والإحمرار والانتفاخ.



السرة 1

هذه الأعراض والعلامات التى تظهر وقد تظهر معها ارتفاع بدرجة حرارة الجسم، يجب عليك حينها أن ترى طبيبا في الحال لإعطائك المضادات الحيوية التى تعمل على التخلص من المشكلة، قد تصيب السرة أيضا بعض أنواع العدوي منها عدوي الخميرة، أو داء المبيضات كما يطل عليه وحينها تصبح السرة بها صفح أحمر والجلد يتقشر وقد تعاني من الشعور بالحكة والهرش والحرقان وإفرازات واضحة، وحينها يجب أن يراك الطبيب أيضا لوصف مضادات الفطريات في تلك الحالة.