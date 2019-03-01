شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش منها.. عادات بتفتت عظامك وتهددك بالهشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العظام تحمي أعضاء الجسم وتخزن الكالسيوم وتوفر البنية السليمة، وقد يصيبك خلل فى عظامك إذا ما كنت تهمل العناية بصحتها، وتقوم بممارسة الكثير من العادات غير الصحية، فوفقا لتقرير نشره موقع self فإن إهمال صحة العظام قد يزيد من خطر إصابتك بالكسور والهشاشة، وفقدان العظام مبكرا.





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ومن أبرز العادات الضارة بالعظام التدخين، فهو يعزز من هشاشة العظام ويعجل بالإصابة بها، فضلا عن أن كميات الكالسيوم المنخفضة فى نظامك الغذائى تساهم فى تقليل كثافة العظام والإصابة بالكسور، والكحوليات والخمور أيضا من أهم مسببات مشكلات العظام، وتعرقل امتصاص الجسم للكالسيوم.



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ومن العوامل المؤثرة أيضا على صحة العظام شددة النحافة، فكلما كانت كتلة جسمك أقل تصبح عظامك غير قادرة على مواءمة تقدمك فى العمر، كما أن هرمونات الجسم المختلة قد تؤثر بشكل كبير على صحة العظام، لذا عليك أن تهتم بضبط هرموناتك وملاحظتها بين الحين والآخر.

وأوضح التقرير أنه من الأشياء التى تؤثر سلبيا على العظام أيضا هو الاستخدام الطويل للأدوية الكورتيكوستيرويدية ، وأدوية المثبطات لعلاج سرطان الثدي علي سبيل المثال ، فضلا عن بعض الأدوية المضادة للنوبات، لذا عليك بالاهتمام بنظام غذائي يتضمن أطعمة غنية بالكالسيوم والاهتمام بفيتامين د.

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