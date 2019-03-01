اسباب الصداع المستمر أهما كثرة تناول المسكنات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم الناس يعانون من الصداع من وقت لآخر، ولكن إذا كان لديك صداع مستمر لعدد كبير من الأيام، فقد يكون لديك صداع مزمن، وفقاً لعدد مرات حدوث الصداع ومدة استمرار الحالة.



الصداع المزمن

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الباحثون إن الطبيعة المستمرة للصداع اليومي المزمن تجعل الألم شيئا عاديا للإنسان.

أعراض الصداع المزمن

وبحسب التعريف ، فإن الصداع اليومي المزمن يحدث لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر ، لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

وهناك صداع يومي مزمن يدوم طويلاً وطويل الأمد لأكثر من أربع ساعات، ويشمل:

الصداع النصفي المزمن

يحدث هذا النوع عادة في الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الصداع النصفي العرضي.



أسباب الصداع المزمن

يميل الصداع النصفي المزمن إلى:

التأثير على جانب واحد أو كلا الجانبين من رأسك

يسبب شعور بالنبض فى المخ

يسبب الألم المعتدل إلى الشديد

ويسبب واحدًا على الأقل مما يلي :

الغثيان والقيء أو كليهما

حساسية للضوء والصوت



أسباب الصداع المزمن

صداع مزمن

هذه الصداع يميل إلى:

يؤثر على كلا الجانبين من رأسك

يسبب ألم خفيف إلى معتدل

يسبب الألم الذي يشعر بالضغط أو التشديد ، ولكن لا ينبض

صداع يومي جديد مستمر

يحدث هذا الصداع فجأة ، وعادة في الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ صداع.

كثيرا ما يؤثر على كلا الجانبين من رأسك

يسبب الألم الذي يشبه الضغط أو الشد ، ولكن ليس النبض

يسبب ألم خفيف إلى معتدل

أسباب الصداع المزمن

أسباب الصداع اليومي المزمن ليست مفهومة جيدا، لكن تشمل الحالات التي قد تسبب الصداع اليومي المزمن ما يلي: