شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الجوافة تقوى مناعتك وصحة قلبك وتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوافة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى مثل فيتامين C والليكوبين والألياف أيضاً، كما تحتوى ثمرة واحدة فقط من الجوافة على 126 ملليجرام من فيتامين سي، الذي يوفر 209٪ من القيمة اليومية الموصى بها والتى يحتاجها جسمك منه، وتحتوي أيضا على 229 ملليجرام من البوتاسيوم، و 343 وحدة من فيتامين أ، و 27 ميكروجرام من حمض الفوليك، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الجوافة، بحسب موقع "style craze".



فوائد الجوافة

فوائد الجوافةالجوافة تقوى المناعة

الجوافة غنية بفيتامين سي الذى يساعد في تعزيز المناعة ومكافحة مسببات الأمراض، ولا داعي للقلق بشأن الفيتامين الزائد في الجوافة، لأن فيتامين C قابل للذوبان في الماء، ولا يتم تخزينه في الجسم، كما أنه يحمى خلايا الجسم من التلف ويجنبك الإصابة بالأمراض مثل التهاب المفاصل والسرطان وأمراض القلب.

تحمى صحة القلب

الجوافة مصدر غني من الألياف الغذائية، التى تخفض الكوليسترول الضار، الذى يسبب أمراض القلب، كما تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يساعد فى خفض ضغط الدم.



الجوافة

خفض مستوى السكر فى الدم

الألياف فى الجوافة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن تمنع الإمساك، وهو مشكلة شائعة يواجهها الأفراد الذين يعانون من مرض السكري.

الوقاية من السرطان

الجوافة تحتوى على مضادات الأكسدة التى تكافح الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب السرطان، وهذه المواد المضادة للاكسدة أيضا تمنع انتشار الخلايا السرطانية خاصة سرطان الثدي والبروستاتا.

إنقاص الوزن

لأن الجوافة تحتوى على نسبة عالية من الألياف، وبالتالى تساعد فى إنقاص الوزن، لأنها تشعرك بالشبع والامتلاء وتقلل من الأطعمة التى تتناولها بعد ذلك.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

لأن الجوافة مصدر ممتاز للألياف الغذائية، فإنها تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتساعد فى علاج الإسهال، وذلك بفضل خصائصها المضادة للجراثيم والتشنجات، كما تحارب الميكروبات الضارة في الأمعاء وتجنب العدوى في الجهاز الهضمي.

تحسين الإبصار

فيتامين (أ) في الجوافة يعزز الرؤية وتقلل خطر إعتام عدسة العين و الضمور البقعي، كما يساعد فيتامين (c) في الجوافة أيضًا في تحسين الرؤية.

يخفف أعراض الحيض

تساعد أوراق الجوافة على تخفيف ألم الحيض وتشنجات عضلات الرحم.

الجوافة مفيدة أثناء الحمل

الجوافة مصدر جيد لحمض الفوليك، الذى يمنع العيوب الخلقية لدى الجنين - خاصة تلك المرتبطة بمخ الطفل والنخاع الشوكي.

تخفيف التوتر

المغنيسيوم في الجوافة يريح أعصاب الجسم وعضلاته، وهذا يمكن أن يخفف التوتر والقلق.

يحسن صحة بشرتك

تساعد المواد المضادة للأكسدة في الجوافة فى حماية بشرتك من الضرر وتأخير علامات الشيخوخة وتحسين رطوبة الجلد.

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