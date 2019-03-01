شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار البردقوش عند الافراط فى تناوله منها النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البردقوش من الأعشاب التى لها فوائد صحية عديدة منها علاج السعال ونزلات البرد والالتهابات ومشاكل الهضم المختلفة وعلاج ألم الدورة الشهرية، ولكن مثل أى شىء فإن الإفراط فى تناول البردقوش يسبب أضراراً وآثاراً جانبية نتعرف فى هذا التقرير على اضرار البردقوش، بحسب موقع "webmd".



اضرار البردقوش

اضرار البردقوش

يؤدى تناول البردقوش إلى مجموعة من الآثار الجانبية منها:

-النزيف، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البردقوش إلى تباطؤ التجلط وزيادة فرص حدوث الكدمات والنزيف في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

- تناول الكميات العالية من البردقوش قد يزيد من خطر النزيف أثناء وبعد الجراحة، لذا توقف عن استخدامه قبل أسبوعين على الأقل من إجراء الجراحة.

- خطر على المرأة الحامل وأثناء الرضاعة، من غير الآمن استخدام البردقوش فى فترة الحمل، لأنه قد يسبب النزيف الذى يهدد الحمل، وكذلك لا يُفضل استخدامه فى فترة الرضاعة الطبيعية، وكذلك فهو غير آمن للأطفال أيضاً.

- الحساسية، بعض الأشخاص لديهم الحساسية من عائلة النعناع والريحان والمريمية، لذا فالبردقوش يمكن أن يسبب الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية لهذه النباتات.

- وفقا لموقع "VERY WELL HEALTH"، قد يكون البردقوش غير آمنة عند استخدامه على المدى الطويل، فهناك بعض القلق من أن البردقوش يمكن أن يؤذي الكبد والكليتين أو يسبب السرطان إذا ما استخدم على المدى الطويل.



البردقوش

فوائد البردقوش

هناك فوائد عديدة للبردقوش كالتالى

-علاج الربو، أظهرت الأبحاث أن تناول قطرتين من زيت البردقوش يومياً يساعد فى علاج الربو لمدة 3 أشهر، كما قد يحسن وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بالربو بشكل أفضل من تناول أدوية الربو وحدها.

-علاج عسر الطمث، تشير الأبحاث إلى أن تدليك كريم يحتوي على المريمية والبردقوش على البطن قد يقلل من الألم في بعض النساء اللواتي يعانين من تشنجات الحيض المؤلمة، وكذلك شرب أوراق البردقوش يساعد فى علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

-علاج السعال ونزلات البرد.

-علاج تقلصات المعدة.

-علاج مشاكل الكبد.

-علاج حصوات المرارة.

-علاج الصداع.

-علاج السكري.

-علاج آلام الأعصاب.

-تحسين الشهية والهضم.

-تحسين النوم.



ما اضرار البردقوش

القيمة الغذائية للبردقوش

تحتوى ملعقة كبيرة من أوراق البردقوش على 5 سعرات حرارية فقط، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، ويوفر 12% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "ك"، وكذلك يحتوى البردقوش على فيتامين أ وفيتامين سي وحمض الفوليك وفيتامين ب 6، علاوة على المعادن في البردقوش وتشمل الكالسيوم والحديد والمنجنيز.

البردقوش