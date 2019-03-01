علاج الم الاسنان فى المنزل ولدى الطبيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالنسبة لمعظم الأسباب الشائعة لألم الأسنان، فإن التشخيص الجيد مع العناية المناسبة بالأسنان، مثل تنظيف الأسنان باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، والخيط الطبى لتنظيف الأسنان ، والشطف بغسول فم مطهر ، والخضوع للفحوص الروتينية من قبل طبيب الأسنان ، يساعد على منع مشاكل الأسنان بصورة كبيرة.

يحدث ألم في الأسنان وفقا للموقع الطبى " webmd"، عندما تتهيج الأعصاب الموجودة على جذور الأسنان ، وتعد اصابة الأسنان أو تسوسها من أكثر الأسباب شيوعا لألم الأسنان.



ألم الأسنان

قد يحدث الألم أيضًا بعد خلع السن، ينشأ الألم أحيانًا من مناطق أخرى وينتقل إلى الفك، وبالتالي يبدو أنه ألم في الأسنان، وتشمل أكثر المناطق شيوعًا للألم مفصل الفك ، وألم الأذن ، والجيوب الأنفية .

يمكن للبكتيريا التي تنمو داخل الفم أن تسهم في أمراض اللثة وتسوس الأسنان ، وكلاهما يمكن أن يسبب الألم، ولكن في كثير من الأحيان ، لا يؤدى مرض اللثة إلى أي ألم.

أسباب ألم الأسنان

يحدث ألم الأسنان نتيجة التهاب الجزء المركزي من السن المسمى باللب، يحتوي اللب على نهايات عصبية شديدة الحساسية للألم، قد يحدث التهاب فى اللب بسبب تجاويف فى الأسنان أو عدوى بالأسنان أو التعرض لصدمة.

تختلف مدة الشعور بآلام الأسنان فقد يكون هناك ألم شديد للضغط ، أو للمشروبات الساخنة أو الباردة، وقد يستمر الألم لمدة تزيد عن 15 ثانية ، وكلما زادت منطقة الالتهاب يصبح الألم أكثر حدة ويمتد فترة أطول، و قد يصل إلى مناطق أخرى مثل الأذن ، أو الفك.



علاج ألم الأسنان

علاج ألم الاسنان في المنزل

يمكن استخدام أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية لتسكين الألم.

تجنب الأطعمة الباردة أو الساخنة لأن تزيد من حدة الألم.

يمكن استخدام قطعة قطن بزيت القرنفل ووضعها مكان الألم.



علاج ألم الأسنان لدى الطبيب

علاج ألم الاسنان لدى الطبيب

في معظم الحالات، يشير آلام الأسنان أو ألم الفك إلى وجود مشكلة يجب أن يعتني بها طبيب الأسنان خاصة إذا صاحب الالم تورم أو حمى.

على حسب المشكلة يبدأ يقوم طبيب الأسنان فى حلها، وتتعدد الاختيارات وفقا لحالة كل شخص ما بين ، عمل حشوات، أو خلع السن المصاب بشدة، أو تنظيف الجير، أو علاج القناة الجذرية وتنظيف الأعصاب .



منع ألم الأسنان

كيفية منع ألم الأسنان

يمكن لمعظم الناس تجنب آلام الأسنان ومشاكل الأسنان الحادة من خلال العناية بالأسنان العادية مع اتابع الأتى: