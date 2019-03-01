شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض عرق النسا ألم شديد في الارداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرق النسا من المشاكل الصحية التي تتعرض لها الكثيرات، ويرجع السبب الرئيسي بالإصابة هي القيام بحركة خاطئة ولا إرادية، وأيضا وجود مشكلة في أعصاب الجسم، وعن أعراضه يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، الطبي العديد من الأعراض الخاصة بها.

أكد التقرير، على أن الإصابة بعرق النساء من الأشياء الصعبة التي يمر بها الكثيرون، ونجد أنهم يعانون من العديد من الألم التي يصعب تحملها بكثرة، وهي الم في العصب الوركي في أعلى الأرداف، وعند الإصابة بعرق النساء يشعر المريض بألم قد يتسبب في شلل الحركة، ويصبح الشخص غير قادر علي ممارسة حياته بشكل جيد.

وأوضح التقرير، إلي أن الألم يصعب بعض الشيء في بعض الأوقات، والأوقات الأخري يصبح أقل بكثير، ونجد أن الكثير من المصابون عند التعرض لحدة الألم يصعب عليهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لأنه يصاب الفقرات القطنية بالعمود الفقري وهذا هو السبب في حدوث شلل مؤقت في الحركة حتي يتم تسكين الألم.

اعراض عرق النسا

وقدم التقرير أعراض عرق النسا، مؤكدا أنها تعتمد في المقام الأول علي الألم الشديد في هذه المنطقة وتختلف قوة الألم علي حسب قوة الالتهاب ومن الأعراض التنميل في الأرداف يصاحبه ألم شديد في الساقين وأسفل الظهر وعدم القدرة علي تحريك القدمين بشكل طبيعي، يزداد الشعور بالألم عند الجلوس لفترات طويلة دون التحرك بشكل طبيعي.

اسباب عرق النسا

اشار التقرير، إلي أن الإصابة بمشكلة ما في العمود الفقري كالانزلاق الغضروفي تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بعرق النساء، وأيضا التعرض لمشكلة ما في أعصاب الجسم، ولذا يجب توخي الحذر عند الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

علاج عرق النسا

المسكنات هي أساس علاج عرق النسا، فللتخلص من الألم يجب عليك أخذ المسكنات لكي تستطيع علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولذا عليك الذهاب للطبيب لأن هناك بعض الحقن التي ينصح بها وأغلبها فيتامين "ب12"، لتهدئة العصب الملتهب، وباسط للعضلات والمهدئات.