مشروب سحري لحرق الدهون بطريقة طبيعية فى اسبوع

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الفهرس
جميع النساء يحلمن بخسارة أوزانهن بشكل سرعة، خاصة في الأوقات الحرجة، سواءً من أجل حضور حفل قريب أو مناسبة مهمة بمظهر رشيق وأنيق، أو إذا كنتِ رياضية وترغبين في فقدان عدة كيلو جرامات سنقدم لك في مقال اليوم أفضل المشروبات المنزلية التي تساعدك على حرق الدهون من خلال تعزيز عملية الأيض. بشكل بسيط وسهل ولا يحتاج مشقة أو بذل جهد كبير.المشروب السحري لحرق الدهون بطريقة طبيعية فى اسبوع
حليفك في مواجهة الدهون هو الزنجبيل
إنه مشروب الزنجبيل والخيار والحامض، وصفة سحرية يمكن أن تكون حليفتك في حال أردت التخلّص من الدهون المزعجة وخسارة الوزن. نعم، هذا حقيقي، يمكنك، من خلال تناولك مشروب الزنجبيل والخيار والحامض سهل التحضير، أن تشعري بالانتعاش وأن تتخلصي من الدهون المتراكمة في غير منطقة من جسمك في آن. وما الذي يتعيّن عليك القيام به في هذه الحالة؟ الإجابة: أن تعدّي مكوناتك وأن تطبقي الوصفة التالية بدقة.
المشروب السحري لحرق الدهون
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وصفة الزنجبيل والنعناع
المكونات
- ثلاث ملاعق من الزنجبيل الأخضر المبشور
- كوب من الماء
- أوراق من النعناع
طريقة التحضير
قومي بغلي ثلاث ملاعق من الزنجبيل الأخضر المبشور في مقدار كوب من الماء، بعد 10 دقائق أضيفي أوراق من النعناع لمدة دقيقتين إضافيتين فقط..
ارفعي الوعاء عن النار واتركي المزيج حتى يبرد ثم صفيته وتناوليه بعد كل وجبة لمدة ثلاثة أيام لنسف الدهون والسعرات الحرارية الزائدة.
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خل التفاح والعسل الأبيض
المكونات
- ملعقة من العسل الأبيض
- ملعقة من خل التفاح
- كأس من الماء الفاتر
طريقة التحضير
قومي بمزج ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة من خل التفاح وأضيفي المزيج لمقدار كأس من الماء الفاتر. تناولي هذا المزيج قبل الوجبات الرئيسية لمدة ثلاثة أيام للتخفيف من الشهية والرغبة في تناول الطعام.
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الماء والليمون
- عصير الليمون الطازج
- كوبين من الماء الفاتر،
امزجي كوب من عصير الليمون الطازج مع كوبين من الماء الفاتر، ضعي المزيج في زجاجة وتناولي منها مقدار كوب لمدة ثلاثة أيام وكل صباح على الريق
معلومات هامه لكي سيدتي
- إعلمي أنه لا بدّ لك من أن تتناولي هذا المشروب بالتزامن مع تطبيقك نظاماً غذائياً معتدلاً يعتمد على 5 وجبات صغيرة وأن تمارسي التمارين الرياضية. وهكذا ستلاحظين، منذ اليوم الرابع، أنك بدأت تخسرين الوزن والدهون، ولا سيما على مستوى معدتك وبطنك وتشعرين بالارتياح وليس بالجوع أو بالحرمان.
- لا تنسي يوماً هذه القاعدة: يحتوي هذا المشروب على 8 أكواب من الماء، أيّ على المكون الأساسي لكل برنامج غذائي صحي. وتذكري دائماً أن الماء يسهّل ويعزز عمل كل أعضاء جسمك. فهو يحفز عملية الهضم ويساهم إلى حدّ كبير جداً في إزالة الدهون المتراكمة، ما يعني أنه مفيد جداً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن، مع الإشارة إلى أن كمية الماء التي تحتاجين إليها يومياً تختلف باختلاف كثافة النشاط البدني الذي تقومين به.
- إعلمي أن هذا المشروب يساعدك على التخلص من الشعور بالانتفاخ المزعج أيضاً ويمنحك الانتعاش الداخلي.
- يشكل الخيار مكوناً أساسياً في هذا المشروب. لذا:
- تناولي يومياً، إلى جانب 4 أنواع أخرى من الخضار، نصف كوب من الخيار المقطع إلى مربعات، فهو خال من الدهون ويحتوي على غرام واحد من السكر.
- أضيفي الخيار المبشور إلى السلطات التي تعدينها في منزلك والتي تحتوي على مكونات منخفضة السعرات الحرارية.
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