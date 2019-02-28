شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية وأكلات ومشروبات تسبب العطش الشديد.. خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العطش الشديد قد يكون سببا فى تعرضك لمشاكل صحية حال إهماله، فوفقا لتقرير نشر بموقع healthline فإن تعرضك للعطش الشديد يتسبب فى نقصان سوائل الجسم بشكل ملحوظ، وهو ما قد يؤدى للجفاف الذى يهدد الحياة ويصبح خطيرا على حياة الكبار والصغار، ويحدث الجفاف نتيجة الكثير من الأسباب منها العرق الغزير أو القىء الشديد أو الإسهال أو زيادة فى كمية البول الذى يخرجه الإنسان.



عطش

ووفقا للتقرير فلابد من التعرف على الكثير من الأسباب والعوامل التى تؤدى إلى الإصابة بالعطش الشديد، والتى من بينها بعض الأدوية والعقاقير، والتى لا يجب صرفها إلا من خلال استشارة مختص، فمن بين أهم هذه الأدوية مضادات الذهان، أو مدرات البول وكذلك الليثيوم.



العطش

بعض العوامل الأخرى تتعلق بالأطعمة والأكلات المليئة بالتوابل والبهارات، وفضلا عن بعض الأطعمة المالحة بشدة، بعض الأمراض أو الممارسات والأعراض المرضية قد ينتج عنها عطشا شديدا وفقدان الجسم لسوائله بشكل كبير، ومن بينها الإصابة بالحروق، أو خسارة لكميات كبيرة من الدماء، أو الإصابة بحالة من الإسهال الشديد، أو القيام بممارسة تمرينات شاقة، أو التقيؤ.