شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عوامل تزيد خطورة الولادة ليلا بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة مفزعة أن النساء اللاتى يلدن فى المستشفى ليلاً أكثر عرضة بنسبة 20% للمعاناة من مضاعفات الولادة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية وجد الباحثون أن أولئك النساء الحوامل اللاتى يلدن فى الليل لديهن مخاطر أكبر بنسبة 29% من مشاكل مثل تمزق الرحم، أو استئصال الرحم غير المخطط له أو تمزق مهبلى من الدرجة الرابعة، وكلها يمكن أن تتطلب عمليات أو علاج فى وحدة العناية المركزة.

وقال الخبراء إن الإحصاءات التى نشرت فى الدراسة لجديدة التى أجراها باحثو جامعة ولاية كولورادو، مثيرة للقلق، لكن فريق البحث يصر على أن هذه التفاصيل ضرورية ويجب معالجتها علمياً من أجل الحد من المعدل المرتفع لوفيات الأمهات فى الولايات المتحدة، وهو أعلى من أى بلد متقدم آخر وعلى قدم المساواة مع المكسيك التى يعيش نصف سكانها فى الفقر.

وفى الولايات المتحدة تموت 26.5 أم جديدة من كل 100 ألف ولادة فى المكسيك، و38 لكل 100 ألف حالة، وفى أى دولة متقدمة أخرى، لا يوجد فى أى مكان معدل أعلى من 9.2 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة.

وأضاف الباحثون أن هناك العديد من الأسباب لذلك، بما فى ذلك عدم احترام الأمهات عندما يثيرن المشاكل، الإفراط فى الوصفات الطبية للولادة القيصرية، ومعدلات عالية من الأمهات الحوامل اللاتى لم تتم رعايتهم بسبب عدم تغطيتهن بالتأمين قبل الحمل.

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