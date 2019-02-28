تأييد حبس السائق والمشرفة المتهمين فى قضية الطفلة "مليكة" 5 سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين فى قضية دهس الطفلة "مليكة"، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيه.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر قضت بحبس سائق اتوبيس المدرسة والمشرفة المسئولة عن الطفلة 5 سنوات بعدما وجهت لهم اتهامات الإهمال والقتل الخطأ.

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر أحالت سائق أتوبيس المدرسة المتسبب فى فى واقعة مصرع الطفلة "مليكة" أسفل اتوبيس الحضانة الخاص بها بمدينة 6 أكتوبر، والمشرفة المسؤولة عنها إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما فيما هو منسوب إليهما من اتهام بالقتل الخطأ.

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة "مليكة" عقب نزولها من أتوبيس المدرسة، وأثناء عبورها الطريق الإتجاه الاخر، عاجلها سائق الاتوبيس الخاص بمدرستها بالتحرك، مما أسفر عن اصطدامه بها وسقوطها أسفل عجلاتها مما أدى إلى وفاتها.

وتسلمت النيابة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتى سجلت الواقعة، ووجهت تهمة القتل الخطأ لسائق الأتوبيس، الذي قال فى التحقيقات أنه لم يشاهد الطفلة أثناء عبورها من أمامه، كما وجهت ذات التهمة لمشرفة الأوتوبيس.

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