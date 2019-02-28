وباء "الليشمانيا" يصيب 5 آلاف مواطن ليبي في 6 أشهر فقط

أصاب وباء اللشمانيا في ليبيا، خمسة آلاف مواطن خلال ستة أشهر، أغلبها في المناطق الواقعة بين مدينة مصراتة (200 كلم شرقي طرابلس) ومدينة تاورغاء الواقعة 40 كلم جنوب شرق مصراتة بخلاف وجود عدد من الإصابات لم تسجل نظرًا لعدم رغبة البعض في العلاج.

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ويكون داء اللشمانيا في شكل تقرحات بالأحشاء، وهو مميت إذا لم يعالج أو في شكل جلدي يمكن أن يخلِّف جروحًا لا تندمل أو حتى حالات إعاقة شديدة، وتنتقل العدوى بهذا الداء الى البشر بلسعة نوع من الذباب وهو ذبابة الرمل، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وهذا المرض مسجل في ليبيا منذ 100 عام وأول تفشي للمرض في ثمانيات القرن الماضي ، كما سجل التفشي الأخير عام 2006 وكانت الأعداد كبيرة.

وقامت منظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدة في توريد جزء من عقار للشمانيا من الهند، في انتظار شحنة جديدة نهاية الأسبوع الجاري.

وهذا الداء الذي لا يوجد له حاليًا أي لقاح، ينتشر في حالات تحرك السكان القسري أو سوء التغذية أو السكن في أماكن غير صحية.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2018 هناك سنويا في العالم ما بين 700 الف ومليون مصاب جديد بداء اللشمانيا تؤدي إلى وفاة ما بين 20 الفًا و30 الف شخص.

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