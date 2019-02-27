تخلصي من الإمساك بعد الولادة بـ5 طرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشير التقديرات إلى أن نحو ربع الأمهات يعانين من الإمساك بعد الولادة، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة تتعلق بتغير الهرمونات خلال فترة الحمل واستخدام بعض الأدوية وغيرها من الأسباب التي يجب التعامل معها بشكل صحيح وعدم تجاهل الأمر حتى لا يؤدي لمشاكل أكثر تعقيدا.

ويقول الدكتور عمرو عبدالمحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد بالزقازيق المصرية، لـ"العين الإخبارية"، إن ضغط وزن الطفل على الأمعاء يمنع الجهاز الهضمي من أداء وظيفته بالكفاءة المعتادة؛ ما يؤدي لمشاكل مثل الإمساك، إضافة إلى المستويات العالية من هرومون البروجسترون التي يفرزها الجسم أثناء الحمل وتناول أقراص الحديد خلال الحمل أو حدوث تمزق أثناء الولادة.

ويقدم الدكتور عمرو عبدالمحسن عدة نصائح للأمهات للتخلص من الإمساك وهي:





1. تناول الأطعمة تغني بالألياف التي تساعد على الهضم مثل الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة.





2. تناول الكثير من السوائل الدافئة وكميات وفيرة من المياه.





3. السير بشكل يومي ولو لنصف ساعة.





4. تناول المليّنات.





5. عدم الدفع بشدة أثناء التبرز وعدم تجاهل الرغبة في التبرز؛ لأن الانتظار يجعله أكثر صلابة ومن ثم يزيد الألم.